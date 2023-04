Natación frenó a Los Tarcos y Old Lions quedó como único líder

En cancha de Natación, Los Tarcos fue una oda a la efectividad en la primera parte. Le costó pasar mitad de cancha, pero cuando lo hizo, llegó hasta el ingoal. El primer try lo firmó Genaro Laborde y el segundo Bruno Gómez Urrutia. Hasta ahí, los "blancos" habían hecho un mayor desgaste, pero sin poder traducirlo en puntos más que por un par de penales de Matías Bascary. Hasta que en la última jugada de la primera mitad lograron construir un buen continuado que Santiago García transformó en try. Hasta ahí, todo muy parejo: 15-13 a favor de los del ex aeropuerto.