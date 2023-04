Tecnologías biomédicas y movimiento feminista

Las científicas también abordan el devenir del implante subdérmico, cuyo origen no es tan conocido como el de la pastilla anticonceptiva. El implante es una tecnología moderna orientada a combatir el embarazo en la adolescencia, creada en la década de los ochenta, que fue pensado como un dispositivo para las políticas de población en países del Tercer Mundo, especialmente en sectores sociales racializados con altos índices de natalidad. “En Argentina empezaron a implementarlo en 2014, pero se instaló fuertemente en 2017, con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), coincidiendo con un recorte de las políticas de Educación Sexual Integral y de cierre del Ministerio de Salud. Si bien se promociona como un instrumento que garantiza la autonomía, en los materiales dirigidos a las adolescentes, no se informan sus efectos adversos, así como tampoco se promueve claramente la posibilidad de extraerlo cuando la usuaria lo desee”, sostiene Rustoyburu.