Marcos Rojo dio detalles de su fuerte pelea con Enzo Pérez por su frustrado pase a River: “Estaba enojado"

¿Cómo fue la pelea entre Marcos Rojo y Enzo Pérez por su pase a Boca?

En ese momento, Rojo había sido sondeado por Marcelo Gallardo para ser parte de River. “Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido”, contó.