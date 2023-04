Cómo está Batistuta a 18 años de su retiro: el día en que confesó haberse orinado en la cama debido a su problema para caminar

"Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. A los dos días no podía caminar, no al mes. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar. Eran las 4 de la mañana y pensaba lo que me iba a doler el tobillo si me paraba. Me fui a ver al doctor (especialista en traumatología y ortopedia Roberto) Avanzi y le dije cortame las piernas. Me miró y me contestó que estaba loco. Yo insistía, no podía más, vivía malhumorado. No puedo contar el dolor, es imposible transmitírselo a la gente ", contó hace algunos años quien tuvo a Marcelo Bielsa como técnico en sus iniciones y que además fue campeón de la Serie A con Roma.