Cómo es la espectacular estancia de 129.000 hectáreas de Gabriel Batistuta

Es en los campos de golf de su estancia donde uno de los más queridos jugadores de la Selección se animó a competirle al español Pep Guardiola. “Al golf juega bien Pep, sí, juega bien, es terrible, siempre quiere ganar… ¡Pero conmigo no puede! –comentó hace unos años Batistuta– El hijo me ganó, Marius, nos pegó un baile... pero Pep no, no puede conmigo…”.