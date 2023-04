Masterchef: cuáles fueron los gravísimos errores de Juan Ignacio que impulsaron su salida del reality

A la hora de la devolución, Damián Betular fue contundente con el plato de “Nacho”: "La masa está muy gruesa. No está crocante, pero tampoco está húmeda, está rara. Con el curd me pasa lo mismo. Tiene un buen brillo y todo, pero si no fuera porque está en una tarta... y después pasa el merengue. Si yo lo paso de esa temperatura, que estaban calientes las claras, te va a quedar más un glasé que un merengue. Y es lo que pasó. Y al hablar de lo estético, dije 'bueno, priorizo el sabor'. Está todo medio raro, Nacho".