En medio de su avanzado Alzheimer, Antonio Gasalla sufrió un millonario robo en su departamento

"Según me informó la familia, hubo gente que se metió en su casa y le hizo firmar cosas cuando ya no estaba bien. A Gasalla le afanaron objetos de un valor incalculable. Yo estaba en Chile cuando eso sucedió. Antonio estuvo un tiempo solo, cuando su hermano tuvo que viajar, y creemos que en ese momento la gente sin escrúpulos ha aprovechado y ha tomado cosas. Pero me parece que ya lo material es como secundario. Acá el tema es la salud y darle una calidad de vida... Que esté contenido, que esté cuidado, porque es lo que él se merece", contó Polino.