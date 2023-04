“Me pegaron 20 veces”: Adriana Aguirre fue víctima de un violento robo

Por último, Adriana mostró la lesión que sufrió a raíz del ataque. “Mirá cómo me dejó el hueso para afuera. Yo no quiero entregarle a nadie el fruto de mi esfuerzo, hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregarle el fruto de mi esfuerzo a nadie. Mañana voy a tener que hacerme ver para que me digan cómo estoy”. “Si me hubiera agarrado abajo, cara a cara, les aseguro que le habría dado una regia patada en donde más le duele. No me importa si estaba armado con un arma o una navaja”, reconoció.