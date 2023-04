Un ex Gran Hermano fue condenado por un abuso sexual cometido dentro de la casa

El día después

“Traeme algo que me relaje por favor, tengo el corazón a mil”, pedía desesperada la joven cuando en el confesionario de la casa le mostraron un video del momento. De esa manera, Carlota se enteró de lo que le había ocurrido sin ningún tipo de asistencia psicológica a su lado. “Este tema, por José María y por tí, por el bien de ambos, no debe salir de aquí”, le pidió insólitamente “Super”, la voz en off del certamen.