Juan, el taxista de Gran Hermano, reveló cuánto ganan sus compañeros por publicidades

Las críticas de Juan a la producción de Gran Hermano

En una entrevista con el programa El Confesionario de Radio Tu, conducido por otros exparticipantes del reality como Sebastián Pollastro, Jéssica “Osito” Gómez y Nadia Epstein, Reverdito atacó a la producción. “Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”, lanzó.