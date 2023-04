Opositores impugnan la candidatura de Manzur

En esa línea, pusieron el foco en “el abuso de fondos no reintegrables repartidos para municipios y comunas amigos del interior; a los que se deben sumar los planes sociales, subsidios-contratos truchos y no reales, conocidos como ñoquis, que no son otra cosa que fraude al Estado, ya que (los beneficiarios) reciben una contraprestación por no trabajar”.