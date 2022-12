Rechazan pedidos contra el fallo que favorece a Manzur

“Las cuestiones de competencia entre tribunales de distintas jurisdicciones deben ser resueltas por aplicación de las normas nacionales de procedimientos. Se impone recordar que, según lo dispuesto por el Art. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, elegida una vía para promover la cuestión de competencia, no podrá en lo sucesivo usarse la otra. Según los propios dichos de (Alfaro) se advierte que este, con anterioridad a plantear la inhibitoria ante la Corte Nacional, dedujo un pedido de declinatoria ante la Corte de Tucumán a fin de que (esta) se desprendiera del conocimiento de la acción de amparo promovida por Manzur”, subrayó Monti. Por su parte, los dirigentes de CREO reclamaron a la CSJN que se ordene a la Junta Electoral de Tucumán que no inscriba la candidatura de Manzur como postulante a vicegobernador, hasta que no haya sentencia definitiva. “(Con la habilitación a Manzur como candidato) se alterará el espíritu de la disposición contenida en el art. 90 de la Constitución local -contrario a la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador-, pues permitiría que ambos se alternaran recíprocamente en el poder de manera indefinida, ya que si se admitiera que el gobernador reelecto fuera candidato a vicegobernador, bastaría con que dejara transcurrir ese período como vicegobernador para luego ser nuevamente candidato a gobernador”, señalaron los dirigentes opositores tucumanos en su planteo.