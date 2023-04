Boca recibió un duro golpe

El DT de Boca sabe que no hay tiempos para los lamentos, ya que el sábado recibirá a Estudiantes por la Liga Profesional y el martes será local frente a los colombianos de Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. “Hay mucho para trabajar y muchísimas cosas para mejorar. El plantel cuenta con buenos jugadores. Ahora se vienen partidos importantes y tenemos que reponernos rápidamente. Necesitamos estar fuertes y armar el mejor equipo posible. Los futbolistas están capacitados para jugar cada tres días. Creo que hay que darles continuidad, aunque esta vez no podré por lesiones y suspensiones”, explicó el ex entrenador de Lanús.