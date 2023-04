CREO: entienden que Juntos por el Cambio “perdió tiempo”

El armado del frente, según Paula Omodeo, diputada de Juntos por el Cambio y referente de CREO, no fue el ideal. “Hicimos de nuevo algo que no deberíamos haber hecho, que es perder tiempo, y muy sobre la fecha se terminó yendo a un arreglo que fue el arreglo posible, no el mejor arreglo”, señaló Omodeo a LA GACETA.