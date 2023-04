Canelada planteó la necesidad de tratar en sesión un conjunto de proyectos contra el dengue

Por otro lado, señaló que más allá de las acciones que se realizan para evitar la proliferación, es necesario darle a los tucumanos herramientas para defenderse. "No basta con decirle a la gente que evite que se junte el agua y tire los cacharros. En este momento en que tenemos tantos casos, es fundamental el uso de repelente. Por eso, la provincia se tiene que hacer cargo de garantizar su distribución y de forma gratuita. En los hospitales, en las escuelas, en las dependencias públicas, en todos lados. Esto no sólo por los precios de los repelentes, sino también porque muchas veces no se consiguen. Si quieren que bajen los casos, como provincia debemos garantizar que los tucumanos los tengan. No puede haber negativa al respecto", aseguró el opositor.