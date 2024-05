ATE le pidió a Jaldo que no firme el Pacto de Mayo y a los senadores que rechacen la Ley Bases

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al gobernador, Osvaldo Jaldo, que no firme el Pacto de Mayo y a los senadores tucumanos que rechacen la Ley Bases. "En el sindicato no aceptamos extorsiones de los gobernadores ni los legisladores. Que no vengan a poner como excusas el envío de recursos a las provincias. La verdad es que se están vendiendo y los compran a valor de oferta", afirmó Rodolfo Aguiar.