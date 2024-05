El rompecabezas de Federico van Mameren: "No hay interés en hacer una reforma política"

"Volvamos al 1 de marzo, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo caminó por las calles, llegó al Teatro San Martín y dijo que había que hacer una reforma política en Tucumán", propuso Federico van Mameren. Y continuó: "Ese día dijo que la ciudadanía lo pedía; de hecho varios partidos políticos, especialmente de la oposición planteaban la necesidad de reformar la estructura política, la forma de acceso a las representaciones públicas. Sería bueno que el gobernador se enterara de que no le llevaron el apunte, de que a nadie le importa, de que en la Legislatura no se trata el tema porque no hay ningún interés en que esto ocurra".