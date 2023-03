Arnedo: "vivimos en una provincia rica, con 45% de pobres y dirigentes del oficialismo viviendo en countries"

Además, dijo que "estamos en presencia de un gobierno provincial ausente en las cuestiones que son absolutamente de su responsabilidad. La situación del dengue es una cuestión de salud pública, responsabilidad del superior gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud. Sin embargo no se hacen cargo ya que ni cuentan con los elementos para prevenirlo y no dirigen los fondos necesarios para hacerlo. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estamos brindando respuestas a los vecinos con operativos de limpieza, descacharreo y desmalezamiento además de colocación de producto para prevenir este flagelo, pero nuestra solidaridad no puede suplir las falencias del ejecutivo provincial. Esto se repite en materia de educación y seguridad, responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad. Los tucumanos vivimos presos del pánico a causa de la inseguridad manifiesta que padecemos, mientras que el gobierno provincial no diseña ni implementa un plan para combatirla desde hace más de 20 años. Mientras tanto, van repartiendo 22.000 millones en calidad de fondos no reintegrables para hacer caja para las elecciones, en vez de dirigirlos a dar respuesta a las problemáticas que aquejan a los tucumanos. Vivimos en una provincia rica, con 45% de pobres y dirigentes del oficialismo viviendo en countries".