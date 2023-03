“Que no vuelvan al poder quienes dejaron esta deuda maldita”, planteó el Presidente

“Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio”, indicó en las declaraciones más políticas de la entrevista y agregó: “creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos. “Es momento de “que le pongamos pujanza, fuerza, de poner una dirigencia de reemplazo en el escenario y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Mi preocupación no pasa porque sea reelecto, pasa porque Argentina no retroceda poniendo en el Gobierno a los que nos condenaron con esta deuda maldita”, señaló.