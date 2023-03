El FMI bajará las metas de reservas para 2023

Según el acuerdo original con el FMI, en marzo las reservas netas del Banco Central debían ubicarse en U$S 5.500 millones. Pero la estimación privada privadas señalan que, tras las ventas obligadas en el sistema financiero local, las reservas netas se situarían para esos días debajo de los U$S 2.00O millones. También en el acuerdo original se fijaba para junio un acumulado de reservas en U$S 8.600 millones y para septiembre en U$S 8.700 millones.