Ocho preguntas y respuestas sobre la suspensión de emisión de carnet en la Capital

Entre las faltas más graves están que no se tomaba examen práctico a motociclistas y que el examen teórico no contaba con la rigurosidad mínima requerida, según informó la ANSV. El titular de la oficina nacional, Pablo Martínez Carignano, añadió que no contaban con una pista adecuada y demarcada para la prueba. En cuanto al carnet para autos, dijo que detectaron que no se tomaba exámenes a mayores de 65 años y que a los demás conductores los evaluaban únicamente por su maniobra para estacionar.