El Banco Central vendió U$S 95 millones y extendió su racha negativa

En tanto, las reservas brutas continúan retrocediendo y se acercan a la barrera de los U$S 37.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, luego de retroceder más de U$S 80 millones, se ubicaban en U$S 37.074 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.