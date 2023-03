Críticas de analistas y economistas al canje de la deuda en dólares

- El reciente canje de bonos dolarizados "no es una medida beneficiosa ni un desastre que nos conduce al abismo", comentó en declaraciones radiales el economista Rodolfo Santangelo y señaló que "con esta medida podés bajar la brecha (cambiaria), pero unos días. Acá el tema no es quién vende los bonos, el tema es quién lo compra. El problema del mercado de capitales es de demanda, no de oferta".