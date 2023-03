Rodrigo de Paul develó qué es lo que más le molesta a Lionel Messi: “¿Sabés la cara que pone?”

¿Qué es lo que más molesta a Lionel Messi?

De Paul contó un ritual de su relación con Messi y qué sucede cuando no lo cumple. “Durante cada concentración, todas las mañanas, a las 9.30, yo le toco la puerta para tomar mate. Una o dos veces me quedé dormido, llegué a las 10, ¿y sabés la cara de culo? ‘Bueno, Leo pero 20 minutos’, le decía. No es que se tenía que ir a otro lado”, ironizó.