Masterchef: la impactante historia de vida de Belén, la participante que emocionó al jurado

De este modo, el que tenía que definir el acceso o no al reality de Belén era Germán Martitegui que ponderó más allá del plato la experiencia de vida de la joven. “Yo no voy a hablar del plato -dijo el chef-. A mí me parece que vos te merecés esta oportunidad, me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar, así que te voy a dar un sí”.