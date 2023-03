"El spot de la Scaloneta": a tres meses de la conquista Mundial, la AFA celebra con un súper video

La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi) -agrega-. Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”. Así arranca la voz en off que acompaña al video que publicó la Asociación del Fútbol Argentino para presentar una especie de tráiler de película hollywoodense con lo que aconteció hace tres meses en el Mundial de Qatar.