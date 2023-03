“Han violado la Constitución con el adelantamiento, se quieren desligar de la Nación”, cargó Sánchez

El ex intendente de Concepción subrayó que el gobernador Juan Manzur dejó Tucumán para asumir la Jefatura de Gabinete en 2021, “cuando perdieron las PASO”. “Se fue como el ‘gran salvador’, estuvo casi 17 meses y regresó callado porque todos los índices se han modificado para peor: inflación, pobreza y desempleo; vamos a ser gobierno, de eso estoy seguro”, manifestó. A su vez, añadió que no firmó la presentación que hizo su socio político en febrero porque no tenía autorización partidaria de la Convención de la UCR.