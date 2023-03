Roberto Sánchez: "Jaldo está nervioso, pero no voy a entrar en su juego de agravios"

"Quizás quiere embarrar el debate público. Entiendo que puede estar nervioso por la unidad opositora. Yo no me voy a distraer ni un minuto en contestar sus agravios. Los tucumanos ya están cansados de ese juego", agregó el candidato a gobernador de JxC, en referencia a las críticas vertidas por Jaldo más temprano, cuando lo acusó de no haberlo visto nunca "traer un proyecto a la provincia".