Las recetas digitales ganan terreno y brindan mayores garantías

Sergio Barilari, presidente de la Asociación de Farmacias de Tucumán, relató que las recetas electrónicas no son algo nuevo porque en distintos casos se las viene aplicando desde antes de la pandemia e incluso algunas obras sociales, como PAMI, trabajan mayoritariamente con esta modalidad. “Este sistema tiene varias ventajas para las farmacias porque de esta forma no hay margen a errores de interpretación en la lectura. Además, el paciente no debe traer nada porque solo con su número de afiliado podemos acceder a la receta y hay beneficios para el médico que prescribe lo que existe y lo que es correspondiente para tal o cual paciente.”.