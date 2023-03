El pánico bancario global golpea a la Argentina: se hunden los bonos y el riesgo país toca un máximo en varios meses

"Por ahora no fue el fin del sistema financiero, ni un nuevo 2008. De hecho, veo muchos más verdes de los esperados. Y eso que tomaron una decisión que no deja feliz a nadie, pues rescataron a depositantes no cubiertos por seguro pero no al banco, su accionistas y acreedores", evaluó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño.