El video del apasionado beso que confirma la relación de Alfa con la joven de 19 años

Lo cierto es que, frente a este incipiente romance, no tardaron en llegar las críticas, que se basaban, fundamentalmente, en prejuicios relacionados a la diferencia de edad que existe entre ambos. “Es una cuestión de las personas. Vi muchas críticas… no es que estemos en pareja, pero vi en las redes que muchos ponen que podría ser mi padre, pero no es. Creo que estamos en un momento que hay que superar”, dijo al respecto Delfina.