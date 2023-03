Chris Rock volvió a hablar sobre la piña de Will Smith: cómo le respondió el actor

En el documental se llama "Indignación selectiva", Chris Rock se refiere a la polémica cachetada de Will Smith y aseguró que todavía le duele lo sucedido en el Dolby Center Theater. “Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, aseguró.