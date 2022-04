Por qué Chris Rock no pudo reaccionar al golpe de Will Smith en los Oscar

El golpe de Will Smith a Chris Rock fue el escándalo más grande en la historia de los Premios Oscar y, por eso, la Academia sancionó al actor, que no podrá asistir a ninguna de sus ceremonias durante diez años. En ese momento llamó la atención que el comediante no reaccionó a la agresión y en los últimos días se conoció el motivo: padece trastorno de aprendizaje no verbal o trastorno procedimental.

Se trata de una condición neurológica marcada por buenas competencias verbales y dificultades en las capacidades viso-espaciales (habilidad para ubicar los objetos en cuanto a dimensión y espacio), motoras y sociales ocasionado por el daño o déficit funcional en las conexiones neuronales en el hemisferio derecho.

El trastorno que le impidió a Chris Rock reaccionar ante el golpe de Will Smith Ciudad Magazine

Esto genera una dificultad para interpretar bien las emociones de los demás, como también su lenguaje no verbal, por lo que, la interacción en gran medida se limita a la comunicación con palabras. A raíz de ello parece ser que Chris Rock no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que Will comenzó a gritarle para que dejara de hacer bromas sobre su esposa, Jada Pinkett, quien sufre alopecia.

"Todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no lo son para las relaciones personales", confesó el comediante en la entrevista en la que reveló su trastorno. Además, señaló que siempre le había atribuido estos problemas a la fama: "Cada vez que alguien me respondía de forma negativa, pensaba: 'Da igual, están respondiendo a algo que tiene que ver con lo que creen que soy'. Ahora me doy cuenta de que era yo. En gran parte fui yo", destacó.

En los último días, el comediante Chris Rock dijo en uno de sus shows que va a hablar sobre la cachetada que le pegó Will Smith en la última ceremonia de los Premios Oscar solo si le pagan. La mención la hizo durante su presentación en el Fantasy Springs Resort Casino de Palm Springs, este fin de semana, a modo de chiste.