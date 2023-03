La emoción de Sol Pérez tras ganar "The Challenge Argentina": "Las mujeres podemos con todo"

"Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida. Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mí. Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé mucho. ¿Pero saben qué es lo más lindo? Que pude; pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos", agregó.