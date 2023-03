Cómo se puede proteger al cerebro del paso del tiempo

- No hay un corte, un momento específico pero sabemos que a medida que va pasando el tiempo se va produciendo una muerte neuronal, que sucede normalmente. Hay enfermedades en donde esto es un factor de riesgo, como el Alzheimer. Entonces, a medida que va pasando el tiempo se van acumulando sustancias que pueden ser tóxicas en el cerebro por eso es fundamental que, a lo largo de toda la vida, hagamos cosas para construir lo que se llama la “reserva cognitiva”. Es decir, para hacer que las neuronas se conecten de mejor manera para que cuando estas sustancias tóxicas se empiecen a acumular en el cerebro, el daño que causen no sea tan importante. Eso es lo que se observó en el caso de la monja Bernardette. Hacer esos ejercicios es como crear una armadura a la cual, cuando le lleguen las balas, si está más resistente, las balas no podrán traspasarla. Es una manera de que las personas puedan resistir a esta enfermedad.