Un periodista español apuntó contra Lionel Messi y Dibu Martínez: “una estafa”

“¿Sabéis el problema? El problema es que yo dedique ni medio minuto de mi vida a esta gran estafa que son los premios The Best. Yo no tendría que estar hablando de esto. Pero hombre, hombre... ¿Dibu Martínez es el mejor portero de la temporada? ¿De verdad? ¿Esto es una broma? ¿Dónde está la cámara indiscreta?”, arremetió el columnista de El Chiringuito.