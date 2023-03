Conflicto en un call center: mañana se reanuda la audiencia por los despidos

Cesanteados y rumores

Micaela (29 años) es una de las jóvenes que fue despedida sin causa. Contó que es madre de tres niños, que alquila una casa en Villa Alem y que esta era su única fuente de ingresos. Dijo que el viernes pasado le informaron verbalmente de su despido, sin causa, pero que aún no fue notificada de modo formal. “Quiero saber qué tienen para decirme. Lo único que me dijeron es que después de dos semanas me harán la liquidación”, comentó a este diario. Afirmó que por su embarazo (el menor de sus hijos nació hace nueve meses) y por problemas de audición y cervical tomó muchos días de licencia, lo que estimó que le habría jugado en contra. También mencionó que desde hace meses viene habiendo reestructuraciones internas en la compañía.