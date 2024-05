Hacia una escalada de violencia generalizada en Medio Oriente

No es necesario ser experto en cuestiones bélicas para tener una idea de lo que se está gestando, desde diversos vértices, en lo que dió en llamarse “guerra entre Israel y Hamas”. Contendientes muy diferenciados por su origen y naturaleza. Uno, un país proclamado en parte de la “Palestina” del mandato británico, por imperio de la Resolución 181(II) de la ONU del 29 de noviembre de 1947. El otro contendiente no sólo no es un país sino que es un fragmento de lo que la ONU había destinado para la creación de un estado árabe, incluyendo Cisjordania en ese plan. A 77 años de esa resolución, que nunca se cumplió en plenitud, el panorama deviene en un caótico escenario donde la violencia adquiere protagonismo de todos los modos imaginables.