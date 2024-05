El periodismo se pensó a sí mismo en Chile

El rezo de María

La filipina María Ressa, premio Nobel de la Paz 2021, es una de las periodistas más perseguidas en el planeta y uno de los mayores símbolos de resistencia y de compromiso con la libertad de expresión. Acosada por el gobierno de su país, con amenazas constantes de prisión, María estuvo en la reunión de la Unesco en Chile para poner el foco en los grandes retos que enfrentan el discurso libre, el periodismo y la democracia. Su charla fue una oración laica por el cambio de un mundo en el que avanza la desinformación. Un mundo sin una visión compartida y básica de la realidad, sostiene Ressa, no puede arribar a consensos para trazar un camino común. “Sin hechos, no hay confianza ni paz, no hay democracia”, resalta. El periodismo, por lo tanto, juega un papel crítico en la preservación y en la generación del oxígeno indispensable para una convivencia armónica y la resolución de nuestros problemas.