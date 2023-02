Conflicto en los call centers: hay unos 5.000 trabajadores en vilo tras los despidos

La última actualización de estos beneficios data del 1 de diciembre de 2020, a través de la Ley N°9.372. En la norma se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio mensual equivalente al 25% de las retribuciones brutas mensuales que abone la firma a cada empleado y que no superen los $ 9.450; es decir, $2.362. En el articulado se especifica que estos beneficios estarán vigentes por tres años, pero no se introdujo ninguna variable de actualización automática por inflación. Sí, en cambio, se autorizó al Ejecutivo a “modificar anualmente dicho monto cuando las necesidades debidamente fundadas así lo requieran”. Sin embargo, en el Boletín Oficial no se halló ninguna actualización al respecto.