Quiénes son los cantantes internacionales que rechazaron participar en la coronación del Rey Carlos III

Según fuentes consultadas por el medio 'The Mail on Sunday': "Los organizadores están trabajando contrarreloj para intentar reunir un cartel emocionante, pero se han topado siempre con ciertos desafíos." El excantante de One Direction, Harry Styles, no podrá asistir al evento porque estará recorriendo ciudades con su gira llamada 'Love On Tour'. Al mismo tiempo que el icónico Elton John, que se encontrará viajando por Europa con su tour: 'Farewell Yellow Brick Road'. También hay quienes comentan que su ausencia podría ser por respeto a Lady Di, amiga del artista.