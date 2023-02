Dictaron la veda de pesca y estalló la polémica

La medida dictada por las autoridades también terminó complicando a los clubes de pesca. No sólo afectó el inicio de sus competencias anuales -normalmente los campeonatos anuales comienzan en marzo-, sino también porque no pueden recibir visitantes en sus sedes que aportan los dineros para subsistir. “Enero y febrero son meses que no vemos una moneda porque la gente no va. Y llevarlo a marzo, es una muerte, porque serán tres meses en los que no tendremos ingresos”, analizó un directivo.