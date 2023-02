De Simoca al Aconcagua sin escalas

Hay otra cuestión que quizá “frena”, advierte: los peligros. “Sí, veía en las noticias y me daba miedo, pero un accidente te puede pasar en la calle o en la cumbre. Y en mi mente no estaba esa idea; yo trataba de disfrutar el viaje al máximo, algo que me había costado muchísimo y que quería disfrutar de la mejor manera. Si no hacés las cosas que querés, eso no te va a dejar vivir -considera-; a las limitaciones se las pone uno, o te las quieren poner personas que no tienen sueños. Pero sí podés lograr lo que soñás; y tengo una felicidad enorme, como mujer, y un gran orgullo de poder representar a mi pueblo en algo, que a mis padres los feliciten y que a mi me hayan recibido con tanta alegría”.