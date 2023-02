La muerte de Checho Juárez: una tragedia para su familia y amigos

Raúl Roque fue la persona que trasladó a Juárez y a Casen hacia el hospital. En su testimonio dijo que ese día “me dirigía desde El Molino hasta una farmacia junto a mi esposa y a mi hija. Paré frente a una casa de piedras porque había un señor haciéndome señas. Cuando frené vi a un muchacho tirado en el piso y metros más adelante a un chico y una chica con una bicicleta. Frené del lado derecho de la ruta, hice marcha atrás, me bajé y crucé hacia donde estaban los dos hombres. Cuando lo estábamos llevando a la caja se sumó una tercera persona a ayudar pero no sé quién era. Cuando llegamos al hospital ayudé a bajarlo y luego me fui. No llegué a verle las heridas a la víctima y tampoco vi sangre en la caja, pero más tarde me enteré de que había fallecido”.