Video: Florencia de la V realizó un fuerte descargo tras la filtración de supuestos chats con Fede Bal

La artista sostuvo, además, que desde el día que debutó en el mundo del espectáculo no hubo un día en que no se hayan metido con su sexualidad. "Los crearon -a los chats- con la intención de seguir estigmatizándome", dijo. "Quizá ahora hay mucha gente del otro lado que está en el despertar (sexual), está construyendo su vida, su identidad y les digo: 'No tengan vergüenza nunca más'", sostuvo.