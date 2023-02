En adultos mayores de 50 años el uso de preservativo sigue siendo un tabú

“Las personas necesitan herramientas para la prevención de VIH, otras ITS y embarazos no planificados, pero cada vez parece más difícil si prevalece la baja disponibilidad de preservativ os, las barreras para su importación, impuestos extra y precios elevados”, dijo Terri Ford, jefa de Advocacy y Política Global de AHF. “AHF ha puesto los condones y la prevención de ITS en la cima de nuestras prioridades globales para intensificar nuestros esfuerzos para llevar condones a las personas a través de nuestros 45 equipos de país a pesar de las muchas barreras existentes”.