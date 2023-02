La reacción de Lourdes Sánchez tras los supuestos chats sexuales con Federico Bal

¿Qué decían los chats?

En las conversaciones en las que implicaron a Lourdes Sánchez, la persona que se hacía pasar por Bal intenta convencer a la bailarina para verse y ella le consulta cómo iba a hacer con su novia “S”. “Ya veo, le digo que tengo una nota. Hacé gimnasia, no te bañes, tu transpiración me mata”, responde el protagonista de Kinky Boots. “¡Sucio! Esos morbos que tenés me sorprenden”, lanza Lourdes.