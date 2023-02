Ángel Díaz: el custodio de las estatuas de la ciudad

El escultor confirma que la situación de este tipo de obras en Tucumán es complicada. Él lo sabe de primera mano, porque le ha tocado rastrear robos y también “rearmar” esculturas (como las de la ex Legislatura) a las que se les había quitado gran parte de sus materiales. “Lo importante es que mientras haya uno que preserve la historia, esto (las obras) nunca van a desaparecer. Yo he mamado esa cultura de todos mis ‘viejos’ maestros. ¿Cómo no voy a cuidar todo esto?”, dice y explica: “por un lado, la sociedad no rompe las obras, sino que atenta contra una institución... con un Estado que inclusive favorece a la destrucción de algunas obras. En Plaza Urquiza, por ejemplo, hay una estatua de Jorge Luis Borges, frente a una escuela que todos los años leía a Borges. Los estudiantes salían de la escuela y se desquitaban con él. Lo que pasa que es que nos olvidamos del entorno -reflexiona-; y por otro lado, es nuestra cultura la cultura de la depredación, de la búsqueda, de la compra y de la venta. Los niños (“La Lectura” y “La Escritura) estaban huecos en la ventana donde se da el eje de la obra”. Esa abertura (normalmente en la parte trasera de la escultura) es el lugar por dónde se saca el exceso de material, para que las figuras queden huecas por dentro. Pero hay otras versiones.