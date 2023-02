Una niña fue diagnosticada con cáncer de mama

Un año después, en octubre de 2022, tras sortear las demoras de la atención pública de salud, una biopsia reveló el cáncer. Dos meses después, a punto de cumplir siete años, Maura tuvo que someterse a una mastectomía de su mama izquierda. "Está mutilada mi hija, y ése es el dolor que yo tengo", dijo Muñoz y agregó: "Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo a la oncóloga es que no quiere ser calva, pero más allá de eso no entiende que no tenga su mama".