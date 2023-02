Gran Hermano: Ariel habló de su tensa relación con Alfa y reveló con quién tuvo fantasías

“Yo pensaba muchísimo en los pibes de afuera, en los hijos de todos ustedes. Yo me río de mí mismo, pero por algo estoy pendiente mi ahora. Y por algo quería ese esfuerzo. Yo quería llegar a Gran Hermano y ponerme bien físicamente, como otro juego mío, otra meta mía. Me daba cuenta de dónde venía la gordofobia. Yo hacía chistes sobre mi gordura pero después dejé de hacerlos porque quería dar el ejemplo para el público, porque no va por ahí”, dijo al respecto. “No sabía que esto tuvo repercusión afuera. Yo siempre fui ‘el gordo’, desde la primaria, la secundaria y me reía de mi mismo. Es un mecanismo de autodefensa”, consideró.